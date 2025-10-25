Reuters утверждает, что США подготовили новые санкции против РФ, но не спешат их вводить

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Дональда Трампа подготовила новые санкции против России, но не намерена вводить их в ближайшее время. Такое утверждение содержится в материале агентства Reuters.

По данным его источников, Белый дом предпочитает, чтобы сначала новые ограничительные меры ввел Евросоюз. Также Трамп якобы планирует «взять паузу» на ближайшие несколько недель и изучить реакцию РФ на введенные в среду санкции в отношении компаний «Лукойл» и «Роснефть». Часть подготовленных ограничительных мер будет направлена против российского банковского сектора и «инфраструктуры, использующейся для поставок нефти на [мировой] рынок», утверждает агентство, не приводя подробностей.

Представители Белого дома также сообщили европейским коллегам, что Вашингтон поддерживает изъятие замороженных российских активов для финансирования закупок американского оружия для Киева. Кроме того, в Вашингтоне начали обсуждать использование в этих же целях активов РФ, хранящихся в США. По информации Reuters, представители Украины просили США полностью лишить российские банки доступа к долларовым расчетам через американские компании. Однако отмечается, что пока остается неясным, насколько серьезно администрация Трампа отнеслась к этому предложению.

Трамп также готов поддержать законопроект Сената Конгресса США по антироссийским санкциям, который, помимо прочего, предусматривает 500-процентные пошлины для стран, импортирующих энергоносители из РФ, сообщил агентству источник. Он при этом заверил, что американский лидер вряд ли сделает это в текущем месяце.