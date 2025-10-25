В случае изъятия замороженных активов РФ Евросоюзу придется возвращать их с процентами, уверен Володин
18:30 25.10.2025 Источник: Интерфакс
Российские замороженные активы в случае их изъятия европейскими странами придется возвращать с процентами, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Главы ряда государств Евросоюза, втянувшие не только свои, но и другие страны Европы в войну на Украине, столкнулись с отсутствием средств и ничего лучшего не придумали, как предложить потратить замороженные ранее российские активы. При этом начинают рассуждать, дескать, Россия и так понимает, что их назад не получит. Этими аргументами убеждая принять такое решение глав других государств, которые возражают против этого (как, например, премьер-министр Бельгии)", - написал Володин в субботу в своем канале в Мах.
Он добавил: "И тем, кто предлагает, и тем, кто колеблется, отвечаем: нет, не понимаем, считаем такие действия не только нарушением международных законов, но и воровством". "А если опустить дипломатический язык - открытым грабежом. За такие решения придется платить не только тем, кто их сегодня принимает, но и будущим поколениям. Никто не простит. Будем требовать вернуть украденное", - написал председатель Госдумы.
По его мнению, "европейским государствам, замешанным в воровстве, придется это сделать, выплатив суммы куда большие, с начисленными процентами".
