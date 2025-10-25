17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бойцы ВС РФ уничтожили порядка 1 385 украинских боевиков за минувшие сутки. Это следует из сводки Минобороны России.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 150 человек, от действий группировок «Запад» — свыше 230, «Южная» — до 85, «Центр» — до 520, на направлении «Восток» — до 320 и «Днепр» — более 80 военнослужащих.