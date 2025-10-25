«Космонавтика и авиация», «Атом» и «Макет Москвы»: названы самые посещаемые музеи ВДНХ

18:55

7,5 млн человек посетили музейно-выставочный кластер ВДНХ с начала года. Как сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, самыми популярными пространствами у москвичей и туристов стали центр «Космонавтика и авиация», музей «Атом», павильон «Макет Москвы» и музей славянской письменности «Слово».

На более чем 30 музейно-выставочных площадках ВДНХ представлено свяше 6,5 тыс. экспонатов, отметила она. «Здесь можно погрузиться в историю, изучить устройство современного города, увидеть произведения искусства и шедевры отечественного кинематографа, узнать больше о многообразии природы и культурах разных народов», — сказала Наталья Сергунина.

Локации объединены в пять тематических маршрутов для самостоятельного осмотра: «Технология», «Общество», «Искусство», «Экология» и «Национальные культуры». Найти их можно на сайте комплекса.

Один из ключевых объектов кластера – центр «Космонавтика и авиация»: в нем с начала года побывали 430 тыс. гостей. Свыше 800 тыс. посетили выставки музея «Атом», 475 тыс. — проект «Макет Москвы».

Более 151 тыс. туристов за 10 месяцев года осмотрели музей «Слово». С обновленной экспозицией Музея героизма с момента ее открытия в мае в павильоне № 59 ознакомились 95 тыс. человек.

Наибольший интерес среди временных выставок вызвал проект Третьяковской галереи в павильоне № 1 «Центральный», завершившийся в июле, – почти 120 тыс. посетителей. Открывшаяся в сентябре экспозиция «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея» уже собрала аудиторию 74 тыс. человек.

С начала года в музеях ВДНХ провели около 13 тыс. экскурсий, их участниками стали 175 тыс. жителей и гостей Москвы, добавила Наталья Сергунина. Специалисты разработали 150 новых экскурсионных программ. Они посвящены как экспозициям, так и территории комплекса.

В ближайшем будущем планируется подготовка новых выставок. Предусмотрено также развитие созданного в этом году биокластера. Сейчас работают два павильона — № 31 «Геология» и № 29 «Цветоводство и озеленение». В дальнейшем будут открыты еще четыре объекта, в том числе оранжерея с тропическими растениями.