17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины потеряли за сутки порядка 1 325 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны России.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 170 человек, «Запад» — свыше 250, «Южная» — более 155, «Центр» — свыше 455, «Восток» — более 230 и «Днепр» — свыше 65 военнослужащих.