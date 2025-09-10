0
НОВОСТИ

Потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили порядка 1 325 военнослужащих

17:12 10.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины потеряли за сутки порядка 1 325 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны России.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 170 человек, «Запад» — свыше 250, «Южная» — более 155, «Центр» — свыше 455, «Восток» — более 230 и «Днепр» — свыше 65 военнослужащих.

