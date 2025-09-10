0
0
137
Социологи волнуются, что им придется отказаться от практики телефонных исследований

20:35 10.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские социологи обратились к президенту РФ Владимиру Путину с петицией о риске исчезновения телефонных исследований общественного мнения. Об этом сообщается на платформе для петиций.

«Без эффективных телефонных исследований политики и бизнес потеряют один из ключевых методов оперативного и точного сбора общественного мнения, что негативно отразится на качестве принимаемых решений. <…> Просим пересмотреть данное положение во избежание необратимых последствий для отрасли, экономики и общества в целом», — говорится в обращении.

Из петиции следует, что с 1 сентября 2025 года в России вступил в силу новый пункт закона «О связи», согласно которому вводится обязательная маркировка звонков, осуществляемых операторами мобильной связи. Отмечается, что услуга будет предоставляться на платной основе для социологов, что ведет к завершению направления «Телефонные исследования». Кроме того, данная мера так же может привести к вынужденному сокращению сотрудников кол-центров.

