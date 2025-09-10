Социологи волнуются, что им придется отказаться от практики телефонных исследований
20:35 10.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские социологи обратились к президенту РФ Владимиру Путину с петицией о риске исчезновения телефонных исследований общественного мнения. Об этом сообщается на платформе для петиций.
«Без эффективных телефонных исследований политики и бизнес потеряют один из ключевых методов оперативного и точного сбора общественного мнения, что негативно отразится на качестве принимаемых решений. <…> Просим пересмотреть данное положение во избежание необратимых последствий для отрасли, экономики и общества в целом», — говорится в обращении.
Из петиции следует, что с 1 сентября 2025 года в России вступил в силу новый пункт закона «О связи», согласно которому вводится обязательная маркировка звонков, осуществляемых операторами мобильной связи. Отмечается, что услуга будет предоставляться на платной основе для социологов, что ведет к завершению направления «Телефонные исследования». Кроме того, данная мера так же может привести к вынужденному сокращению сотрудников кол-центров.
НОВОСТИ
- 21:05 10.09.2025
- Премьер Израиля обвинил Катар в "укрывательстве террористов"
- 19:10 10.09.2025
- Гражданам Китая с визами США запретили участвовать в программах НАСА - СМИ
- 19:00 10.09.2025
- МВД Польши: Мы закрываем границу с Беларусью до дальнейшего уведомления
- 18:45 10.09.2025
- Гросси: Ядерная безопасность на ЗАЭС остается нестабильной, нарушены шесть из семи критериев
- 17:40 10.09.2025
- Израиль нанес удар по йеменской столице Сане — ТВ
- 17:12 10.09.2025
- Потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили порядка 1 325 военнослужащих
- 17:00 10.09.2025
- Лидер Сирии приедет в Москву для участия в российско-арабском саммите — посольство
- 16:32 10.09.2025
- Польша перебрасывает войска на границу с Белоруссией — ТВ
- 16:12 10.09.2025
- Дальность БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км — МО РФ
- 16:00 10.09.2025
- Не менее 25 человек погибли, 633 ранены в ходе массовых беспорядков в Непале
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать