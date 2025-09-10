0
НОВОСТИ

Гражданам Китая с визами США запретили участвовать в программах НАСА - СМИ

19:10 10.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) ввело запрет на работу граждан Китая с американскими визами в космических программах агентства. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его сведениям, ранее запрет на работу в агентстве распространялся лишь на граждан Китая без американской визы, однако с прошлой недели НАСА заблокировало доступ к базам данных, а также к участию в совещаниях и для граждан КНР с действующими визами США. «НАСА приняло внутренние меры в отношении китайских граждан, которые включают в себя ограничение физического и кибернетического доступа к нашим объектам, материалам и сетям для обеспечения безопасности работы», — приводит агентство заявление начальника пресс-службы агентства Бетани Стивенс.

