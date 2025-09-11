0
Сторонник Трампа республиканец Чарли Кирк, в которого ранее стреляли во время выступления, умер

23:57 10.09.2025 Источник: РБК

Праворадикальный активист и исполнительный директор Turning Point USA (TPUSA) Чарли Кирк, в которого выстрелили во время выступления в университете долины Юта, умер. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Великий и даже Легендарный Чарли Кирк, мертв. Никто не понимал и не имел такого сердца для молодежи в Соединенных Штатах Америки, как Чарли. Его любили и уважали ВСЕ, особенно я, и теперь его больше с нами нет. Соболезнования от меня и Мелании его прекрасной жене Эрике и семье. Чарли, мы тебя любим», — написал американский лидер в Truth Social. О смерти Кирка также сообщил его пресс-секретарь Эндрю Колвет, передает The New York Times. (РБК)

