Израиль нанес удар по йеменской столице Сане — ТВ

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские военные нанесли удар с воздуха по Сане — столице Йемена, которая находится под контролем хуситов из движения «Ансар Аллах». Об этом сообщил подконтрольный повстанцам телеканал Al Masirah.

Информация о том, какие именно объекты были атакованы, пока не приводится.