0
0
181
НОВОСТИ

Израиль нанес удар по йеменской столице Сане — ТВ

17:40 10.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские военные нанесли удар с воздуха по Сане — столице Йемена, которая находится под контролем хуситов из движения «Ансар Аллах». Об этом сообщил подконтрольный повстанцам телеканал Al Masirah.

Информация о том, какие именно объекты были атакованы, пока не приводится.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:00 10.09.2025
МВД Польши: Мы закрываем границу с Беларусью до дальнейшего уведомления
0
19
18:45 10.09.2025
Гросси: Ядерная безопасность на ЗАЭС остается нестабильной, нарушены шесть из семи критериев
0
64
17:12 10.09.2025
Потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили порядка 1 325 военнослужащих
0
201
17:00 10.09.2025
Лидер Сирии приедет в Москву для участия в российско-арабском саммите — посольство
0
217
16:32 10.09.2025
Польша перебрасывает войска на границу с Белоруссией — ТВ
0
320
16:12 10.09.2025
Дальность БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км — МО РФ
0
323
16:00 10.09.2025
Не менее 25 человек погибли, 633 ранены в ходе массовых беспорядков в Непале
0
274
15:51 10.09.2025
Реставрация исторического здания Театра Олега Табакова завершена — мэр Москвы
0
272
15:50 10.09.2025
Сбер представил ароматизированную бизнес-карту в индивидуальном дизайне
0
276
15:46 10.09.2025
Сергей Собянин открыл первую в России трамвайную линию без контактной сети
0
339

Возврат к списку