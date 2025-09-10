Израиль нанес удар по йеменской столице Сане — ТВ
17:40 10.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израильские военные нанесли удар с воздуха по Сане — столице Йемена, которая находится под контролем хуситов из движения «Ансар Аллах». Об этом сообщил подконтрольный повстанцам телеканал Al Masirah.
Информация о том, какие именно объекты были атакованы, пока не приводится.
