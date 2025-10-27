Житель Запорожской области задержан по подозрению в переводах денег украинским спецслужбам
22:00 27.10.2025 Источник: НГ-Online
По данным спецслужбы, в течение 2023–2025 годов задержанный переводил денежные средства на расчетные счета, используемые спецслужбами и ВСУ. В отношении мужчины Следственным отделом УФСБ по Запорожской области возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России (государственная измена).
«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В соответствии с российским законодательством максимальным наказанием за государственную измену является пожизненное лишение свободы», – заявили в ФСБ.
