18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Состояние ядерной безопасности на Запорожской АЭС остается нестабильным, шесть из семи критериев устойчивости нарушены. Об этом заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«Ядерная безопасность на ЗАЭС остается нестабильной, нарушены шесть из семи критериев», — сказал он, его слова приводит пресс-служба МАГАТЭ.