0
0
47
НОВОСТИ

Гросси: Ядерная безопасность на ЗАЭС остается нестабильной, нарушены шесть из семи критериев

18:45 10.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Состояние ядерной безопасности на Запорожской АЭС остается нестабильным, шесть из семи критериев устойчивости нарушены. Об этом заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«Ядерная безопасность на ЗАЭС остается нестабильной, нарушены шесть из семи критериев», — сказал он, его слова приводит пресс-служба МАГАТЭ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:00 10.09.2025
МВД Польши: Мы закрываем границу с Беларусью до дальнейшего уведомления
0
19
17:40 10.09.2025
Израиль нанес удар по йеменской столице Сане — ТВ
0
190
17:12 10.09.2025
Потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили порядка 1 325 военнослужащих
0
201
17:00 10.09.2025
Лидер Сирии приедет в Москву для участия в российско-арабском саммите — посольство
0
217
16:32 10.09.2025
Польша перебрасывает войска на границу с Белоруссией — ТВ
0
320
16:12 10.09.2025
Дальность БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км — МО РФ
0
323
16:00 10.09.2025
Не менее 25 человек погибли, 633 ранены в ходе массовых беспорядков в Непале
0
274
15:51 10.09.2025
Реставрация исторического здания Театра Олега Табакова завершена — мэр Москвы
0
272
15:50 10.09.2025
Сбер представил ароматизированную бизнес-карту в индивидуальном дизайне
0
276
15:46 10.09.2025
Сергей Собянин открыл первую в России трамвайную линию без контактной сети
0
339

Возврат к списку