На Международной экологической конференции обсудили мировой водный баланс

17:08

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов вместе с коллегами из Армении, Киргизии, Белоруссии, Таджикистана, Казахстана и Узбекистана на Международной экологической конференции обсудили проблему удержания мирового водного баланса и способы адаптации к климатическим изменениям, приводящим к обмелению водоемов. Конференция проходит на всесезонном курорте Сбера «Манжерок»

«Дефицит пресной воды – одна из главных угроз человечеству. Согласитесь, что без воды невозможно представить наше существование. А урбанизация, загрязнение окружающей среды, изменение климата лишь усугубляют положение дел. Когда мы говорим, что Россия вторая в мире, мы учитываем суммарные объёмы. По территории водные ресурсы распределены крайне неравномерно. Наиболее водообеспеченная в этом плане – Сибирь. Здесь расположены крупнейшие водные артерии: Енисей, Лена, Обь. К рекам с наиболее напряжённым балансом относятся Кубань, Дон, Терек и Сулак. Поэтому необходимо обращать внимание не на общий объём водных ресурсов в стране, а на регионы с ограниченным водными ресурсами. Это, например, Ростовская, Волгоградская, Курганская, Астраханская и Оренбургская области, Калмыкия, Краснодарский и Ставропольский края», – отметил глава Минприроды России Александр Козлов.

По его словам, неравномерное распределение водных источников и антропогенное влияние требует особых усилий по сохранения водных источников. В этом году в России стартовал масштабный федеральный проект «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие». Он коснётся всех крупных рек страны. Будет продолжено строительство очистных сооружений, расчистка и восстановление водоёмов. Будет продолжаться строительство очистных сооружений, расчищение и восстановление водоёмов.

Опыт России – уникальная возможность для партнёров перенять стратегии и методы оздоровления водных источников.

«По оценкам экспертов, лишь малая часть поверхностных вод в России — порядка 11% — соответствует высокому качеству. При этом значительная доля водных объектов — более 40% — испытывает антропогенную нагрузку. Это уже не просто экологическая проблема. Это вызов для здоровья людей, устойчивости агропромышленного комплекса и инвестиционной привлекательности регионов. Эффективное управление водными ресурсами требует системного подхода — точных данных, цифровых решений и координации на всех уровнях. Мы активно поддерживаем экологические инициативы, включая проекты по очистке рек и прибрежных территорий, и реализуем собственную программу «День Волги», направленную на сохранение крупнейшей водной артерии страны», — отметил Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка.

Министр окружающей среды Республики Армения Амбарцум Матевосян отметил, что страны нуждаются в международном сотрудничестве для передачи инновационных технологий для противостояния климатическим вызовам.

«Изменения климата стало реальностью и крайне негативно влияет на все секторы, включая водные ресурсы. Долгосрочные наблюдения показывают существенного повышения температуры в Армении: с 90-х годов прошлого века температура растёт примерно на 0,6 градуса каждые десятилетия. Согласно климатическим прогнозам температура в Армении продолжит расти. К 2050 году средняя летняя температура повысится на 2-3 градуса, а в конце века – на 4-5 градусов. Ожидается, что эти изменения значительно увеличат интенсивность испарения, что приведёт к сокращению объёма поверхностного стока до 34%, а также к увеличению спроса на воду, особенно в сельскохозяйственном секторе», – рассказал Амбарцум Матевосян.

«Центральная Азия – это регион, где вода не просто ресурс, а источник жизни, основа развития энергии и безопасности. Вода объединяет нас исторически, географически и стратегически. Именно поэтому водные вопросы неизменно занимают центральное место в межгосударственном сотрудничестве. Только на основе доверия, партнерства и солидарности мы сможем превратить водный потенциал региона в опору нашего общего будущего. Эффективнее водные сотрудничества – это не только залог развития, но и мощный фактор стабильности мира и доверия», – подчеркнул первый заместитель председателя Комитета охраны окружающей среды при правительстве Республики Таджикистан Исфандиёр Шукур.

Ледники – аккумуляторы больших объёмов пресной воды. Их сохранение – вопрос выживания целых регионов и всего мира. Например, горные экосистемы Киргизии обеспечивают водой весь регион Центральной Азии.

«За последние 70 лет общая площадь наших ледников сокращается. Из-за последствий изменения климата мы сталкиваемся с изменением режима осадков и уменьшением их количества. В данных условиях адаптация водного сектора к изменениям климата становится приоритетной государственной задачей, что и отражено в национальном адаптационном плане. Среди основных мер – развитие инфраструктуры хранения воды, строительство и модернизация водохранилищ», – рассказал министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Киргизии Медер Машиев.

Самая молодая пустыня планеты – Аралкум – пример того, что произойдёт с водоёмами, если не предпринять мер по их сохранению. Аралкум образовался на месте Аральского моря, расположенного на границе Казахстана и Узбекистана.

«Аральское море только за одно поколение потеряло 90% объема воды. На месте более 6 миллионов гектаров высохшего дна образовалась новая пустыня – Аралкум. Из-за ветра со дна ежегодно поднимается до 100 миллионов тонн соли и пыли. По данным Конвенции ООН, до 70% сельскохозяйственных земкль региона находится в состоянии деградации. Сегодня в Узбекистане реализуются практические шаги, направленные на восстановление и устойчивое развитие региона Приаралья. На площади более 2 миллионов гектаров высажены саксаулы и засухоустойчивые виды, что помогло снизить частоту пыльных бур, сохранить влагу и почву, предотвратить дальнейшую деградацию земли и улучшить экологическое состояние региона», – прокомментировал первый заместитель министра экологии, охраны окружающей среды изменения климата Республики Узбекистан Обиджон Кудратов.

О мерах, которые уже сегодня предпринимают некоторые страны для сохранения и восстановления водоёмов, рассказал первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Максим Лысенко. По его словам, успешная адаптация возможна только при сочетании государственной политики, научных разработок и практических мер на местном уровне.

«На субъекты хозяйствования в Беларуси возложена обязанность по санитарной очистке рек и водоемов от водной растительности, которая активно разрастается из-за повышения температуры. Смягчение последствий изменения климата в сельском хозяйстве, снижение угрозы пожароопасной обстановки в отдельных регионах обеспечено за счет восстановления водно-болотных угодий: мы повторно заболачиваем наши нарушенные торфяники», – поделился опытом республики Максим Лысенко.

Казахстанские коллеги пошли дальше. В республике в 2023 году создано Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан, который комплексно занимается всей водной повесткой.

«Прогнозирование в условиях изменения климата очень сложное, а в условиях изменения климата долгосрочное прогнозирование практически невозможно. Гидрологические циклы поменялись, непонятно в какую сторону. Мы собрали лучшие практики и создали свою систему, которая позволяет заблаговременно прогнозировать возможные паводки. Паводки этого года показали, что порядка 95-98% прогнозов оправдались. Кроме этого, конечно, обязательно надо использовать материал дистанционного зондирования земли, который позволяет оперативно следить, чуть ли не ежедневно следить за движением потоком, за таянием снега. Конечно, нужно принимать еще превентивные меры: лесонасаждение в пойменных частях, которые увеличивают период снеготаяния и одновременно увеличивают водность реки», – рассказал об одном из достижений ведомства председатель правления Национальной гидрогеологической службы «Казгидрогеология» при министерстве водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан Болат Бекнияз.

В области охраны и рационального использования трансграничных водных объектов в России действует 8 межправительственных соглашений. Совместный мониторинг, обмен гидрологической и гидрохимической информацией, координация противопаводковых мероприятий и действий в чрезвычайных ситуациях, совместные научные исследования дают наилучшие результаты. Международное водное сотрудничество – залог сохранения ценного ресурса для будущих поколений.