К ликвидации последствий взрыва в Саратове привлечены 300 специалистов - МЧС
19:30 25.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Всего к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены свыше 300 человек и более 100 единиц техники. Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации находится на личном контроле главы МЧС России», — сказали в пресс-службе.
Утром 25 июля произошел взрыв газа в подъезде многоэтажного дома № 2 на улице Блинова в Саратове. По предварительным данным, погибли шесть человек, в том числе ребенок. Спасатели вывели пять человек из подъезда, никто из них не пострадал. В оперативных службах при этом не исключили повторного обрушения частично разрушенного жилого дома. По последним уточненным данным, пострадали 10 человек, они получают амбулаторное лечение.
НОВОСТИ
- 19:10 25.07.2025
- Киев раскритиковали в ООН за атаки дронов на территории РФ
- 17:40 25.07.2025
- Мигранты должны сами отвечать за образование своих детей, считает Фадеев
- 17:12 25.07.2025
- Кассационный суд Франции аннулировал ордер на арест Асада — AFP
- 17:11 25.07.2025
- «Роснефть» за 11 лет инвестировала в проекты полезного использования попутного нефтяного газа более 303 млрд рублей
- 17:08 25.07.2025
- На Международной экологической конференции обсудили мировой водный баланс
- 17:00 25.07.2025
- США намерены обсуждать с РФ дальнейшее ядерное разоружение — Трамп
- 16:50 25.07.2025
- Сбер высоко оценил новую методику оценки экономического положения банков, разработанную ЦБ
- 16:45 25.07.2025
- В Сбере уверены в необходимости продолжать последовательно снижать ключевую ставку
- 16:32 25.07.2025
- Набиуллина рассказала, почему нельзя снижать ставку при высокой инфляции
- 16:12 25.07.2025
- Нужно время, чтобы убедиться в выздоровлении российской экономики — глава ЦБ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать