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К ликвидации последствий взрыва в Саратове привлечены 300 специалистов - МЧС

19:30 25.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группировка, привлеченная к ликвидации последствий взрыва газа в жилом доме в Саратове, включает 300 специалистов, также привлечено 100 единиц техники. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«Всего к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены свыше 300 человек и более 100 единиц техники. Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации находится на личном контроле главы МЧС России», — сказали в пресс-службе.

Утром 25 июля произошел взрыв газа в подъезде многоэтажного дома № 2 на улице Блинова в Саратове. По предварительным данным, погибли шесть человек, в том числе ребенок. Спасатели вывели пять человек из подъезда, никто из них не пострадал. В оперативных службах при этом не исключили повторного обрушения частично разрушенного жилого дома. По последним уточненным данным, пострадали 10 человек, они получают амбулаторное лечение.


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