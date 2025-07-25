«Роснефть» за 11 лет инвестировала в проекты полезного использования попутного нефтяного газа более 303 млрд рублей

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«Роснефть» активно инвестирует в проекты по полезному использованию попутного нефтяного газа (ПНГ). Одна из стратегических целей компании - снижение эмиссии парниковых газов и для того, чтобы добиться результата, нефтяники внедряют инновационные технологии, повышают уровень производственной безопасности и заботятся об окружающей среде. С 2013 по 2024 годы «Роснефть» вложила в проекты полезного использования ПНГ более 303 млрд руб.

Уровень рационального использования ПНГ стараются повышать во всех регионах, где работают предприятия «Роснефти». В 2024 году компания ввела в эксплуатацию 9 новых объектов, помогающих ей достигать поставленной цели: объекты закачки газа в пласт, энергогенерации, подготовки и использования газа, а также газотранспортной инфраструктуры. Программа способствует повсеместному внедрению инновационных, энергосберегающих, «зеленых» технологий в производственные процессы. При обустройстве новых месторождений все действия, необходимые для выхода на рациональное использование ПНГ к четко определенному сроку, предусматриваются еще на этапе составления проектных технологических документов.

В июле 2025 года сотрудники входящей в «Роснефть» «Оренбургнефти» запатентовали технологию снижения содержания сероводорода и меркаптанов в попутном нефтяном газе. Инновацию внедрили на Вахитовской группе месторождений предприятия, что позволило повысить объемы рационального использования ПНГ с 20 до 80 тыс. м3 в сутки. Ожидается, что в течение пяти лет экономический эффект от внедрения инновации составит более 1 млрд руб.

Большой вклад в снижение углеродного следа вносит Программа энергосбережения «Роснефти», которая ежегодно актуализируется. В результате ее выполнения в 2024 году компания обеспечила снижение абсолютных выбросов парниковых газов в объеме 1,1 млн т СО2-экв. При этом фактическая экономия топливно-энергетических ресурсов составила 363 тыс. т условного топлива. К 2030 году выполнение программы энергосбережения позволит снизить выбросы на 4,7 млн т СО2-экв.