0
0
0
НОВОСТИ

В Минобороны Камбоджи заявили о нанесении ударов армией Таиланда по гражданским объектам

09:45 26.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Таиланд расширил свои наступательные операции на районы Камбоджи, выходящие за пределы первоначальной зоны конфликта. Об этом заявила пресс-секретарь Министерства национальной обороны Камбоджи генерал-лейтенант Мали Сочхеат.

По ее словам, с 24 июля тайские войска наносят удары не только по камбоджийским военным позициям, но и по гражданским объектам, включая школы, пагоды, автозаправочные станции и жилые районы. В этих атаках использовались тяжелые боеприпасы и военная техника, в том числе истребители F-16 и кассетные бомбы.

Кроме того, Таиланд объявил военное положение в ряде районов провинций Трат и Чантхабури, которые граничат с провинциями Кахконг и Поусат в Камбодже, и развернул дополнительные войска и вооружения вдоль границы с провинцией Бонтей-Миенчей.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:15 26.07.2025
В Китае начала работу всемирная конференция по искусственному интеллекту
0
66
09:00 26.07.2025
Трамп считает, что ветрогенераторы в Европе портят вид и вредят птицам
0
84
19:30 25.07.2025
К ликвидации последствий взрыва в Саратове привлечены 300 специалистов - МЧС
0
905
19:10 25.07.2025
Киев раскритиковали в ООН за атаки дронов на территории РФ
0
935
17:40 25.07.2025
Мигранты должны сами отвечать за образование своих детей, считает Фадеев
0
887
17:12 25.07.2025
Кассационный суд Франции аннулировал ордер на арест Асада — AFP
0
763
17:11 25.07.2025
«Роснефть» за 11 лет инвестировала в проекты полезного использования попутного нефтяного газа более 303 млрд рублей
0
766
17:08 25.07.2025
На Международной экологической конференции обсудили мировой водный баланс
0
661
17:00 25.07.2025
США намерены обсуждать с РФ дальнейшее ядерное разоружение — Трамп
0
682
16:50 25.07.2025
Сбер высоко оценил новую методику оценки экономического положения банков, разработанную ЦБ
0
690

Возврат к списку