В Минобороны Камбоджи заявили о нанесении ударов армией Таиланда по гражданским объектам
09:45 26.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Таиланд расширил свои наступательные операции на районы Камбоджи, выходящие за пределы первоначальной зоны конфликта. Об этом заявила пресс-секретарь Министерства национальной обороны Камбоджи генерал-лейтенант Мали Сочхеат.
По ее словам, с 24 июля тайские войска наносят удары не только по камбоджийским военным позициям, но и по гражданским объектам, включая школы, пагоды, автозаправочные станции и жилые районы. В этих атаках использовались тяжелые боеприпасы и военная техника, в том числе истребители F-16 и кассетные бомбы.
Кроме того, Таиланд объявил военное положение в ряде районов провинций Трат и Чантхабури, которые граничат с провинциями Кахконг и Поусат в Камбодже, и развернул дополнительные войска и вооружения вдоль границы с провинцией Бонтей-Миенчей.
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