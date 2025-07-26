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НОВОСТИ

В Китае начала работу всемирная конференция по искусственному интеллекту

09:15 26.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всемирная конференция по искусственному интеллекту начала работу в Шанхае, передает корреспондент ТАСС. В рамках конференции состоится заседание высокого уровня по глобальному управлению искусственным интеллектом.

Тема конференции этого года — «Глобальная солидарность в эпоху ИИ». В ней принимают участие 800 высокотехнологичных компаний из Китая и других стран. Среди них Alibaba, Baidu, Google, iFLYTEK, Siemens, Tencent, Tesla, Unitree Robotics и другие лидеры сферы хай-тек.

Выставочные павильоны конференции занимают площадь 70 тыс. кв. м. Экспоненты покажут публике более 3 тыс. передовых продуктов, включая 40 крупных языковых моделей, 50 девайсов на базе искусственного интеллекта и 60 роботов.

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