Мигранты должны сами отвечать за образование своих детей, считает Фадеев

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иностранцы, прибывающие в Россию, должны нести полную ответственность за образование своих детей. Как отметил глава Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, в России наблюдается значительное количество детей мигрантов, не охваченных школьным обучением.

«Мы живем в XXI веке, а не в XVI. Общеобразовательная школа — достижение всей цивилизации. Нарушаются права ребенка!» — подчеркнул он в интервью сайту kp.ru, говоря о многочисленных случаях, когда дети мигрантов не посещают российские школы.

Фадеев отметил, что по Конституции РФ, как и по законодательству Узбекистана, Таджикистана и Киргизии, за образование детей отвечают их родители. «Если хотите, чтобы они ходили в российскую школу — предпримите усилия по изучению языка, обеспечьте необходимую подготовку и поддержку. Или пусть учатся у себя дома, чтобы не нарушать образовательный процесс и права других детей. Почему родители-иностранцы перекладывают ответственность на нас?» — заявил он.

По словам главы СПЧ, в стране много детей мигрантов, не охваченных школьным обучением. «Никто толком не считал. Они на рынках, на базарах. Часто девочки не ходят в школу. Родители говорят: „А зачем? Еще немножко подрастет — и замуж выдадим“. А нам в России не надо этого. Нам не нужен XVI век!» — сказал Фадеев.

Он также раскритиковал практику формирования замкнутых этнических анклавов в российских городах. «Раздражает, когда появляются кишлаки внутри наших городов. Я сам ташкентский парень, родился и вырос в Узбекистане. В моем классе была дюжина национальностей, и все дружили. Дело не в этнической принадлежности, а в социальной структуре, которую создают мигранты», — пояснил он.