Мигранты должны сами отвечать за образование своих детей, считает Фадеев
17:40 25.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иностранцы, прибывающие в Россию, должны нести полную ответственность за образование своих детей. Как отметил глава Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, в России наблюдается значительное количество детей мигрантов, не охваченных школьным обучением.
«Мы живем в XXI веке, а не в XVI. Общеобразовательная школа — достижение всей цивилизации. Нарушаются права ребенка!» — подчеркнул он в интервью сайту kp.ru, говоря о многочисленных случаях, когда дети мигрантов не посещают российские школы.
Фадеев отметил, что по Конституции РФ, как и по законодательству Узбекистана, Таджикистана и Киргизии, за образование детей отвечают их родители. «Если хотите, чтобы они ходили в российскую школу — предпримите усилия по изучению языка, обеспечьте необходимую подготовку и поддержку. Или пусть учатся у себя дома, чтобы не нарушать образовательный процесс и права других детей. Почему родители-иностранцы перекладывают ответственность на нас?» — заявил он.
По словам главы СПЧ, в стране много детей мигрантов, не охваченных школьным обучением. «Никто толком не считал. Они на рынках, на базарах. Часто девочки не ходят в школу. Родители говорят: „А зачем? Еще немножко подрастет — и замуж выдадим“. А нам в России не надо этого. Нам не нужен XVI век!» — сказал Фадеев.
Он также раскритиковал практику формирования замкнутых этнических анклавов в российских городах. «Раздражает, когда появляются кишлаки внутри наших городов. Я сам ташкентский парень, родился и вырос в Узбекистане. В моем классе была дюжина национальностей, и все дружили. Дело не в этнической принадлежности, а в социальной структуре, которую создают мигранты», — пояснил он.
НОВОСТИ
- 17:12 25.07.2025
- Кассационный суд Франции аннулировал ордер на арест Асада — AFP
- 17:11 25.07.2025
- «Роснефть» за 11 лет инвестировала в проекты полезного использования попутного нефтяного газа более 303 млрд рублей
- 17:08 25.07.2025
- На Международной экологической конференции обсудили мировой водный баланс
- 17:00 25.07.2025
- США намерены обсуждать с РФ дальнейшее ядерное разоружение — Трамп
- 16:50 25.07.2025
- Сбер высоко оценил новую методику оценки экономического положения банков, разработанную ЦБ
- 16:45 25.07.2025
- В Сбере уверены в необходимости продолжать последовательно снижать ключевую ставку
- 16:32 25.07.2025
- Набиуллина рассказала, почему нельзя снижать ставку при высокой инфляции
- 16:12 25.07.2025
- Нужно время, чтобы убедиться в выздоровлении российской экономики — глава ЦБ
- 16:00 25.07.2025
- Путин увеличил штат центрального аппарата МВД РФ до 7 110 человек
- 15:32 25.07.2025
- В Петербурге отменили Главный военно-морской парад в День ВМФ 27 июля
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать