НОВОСТИ

Новым премьер-министром Франции назначен Себастьен Лекорню

22:40 09.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню назначен новым премьер-министром республики после отставки правительства Франсуа Байру.

Об этом сообщил Елисейский дворец.

