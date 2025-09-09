Новым премьер-министром Франции назначен Себастьен Лекорню

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню назначен новым премьер-министром республики после отставки правительства Франсуа Байру.



Об этом сообщил Елисейский дворец.