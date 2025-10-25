РФ надеется, что решение по Украине будет найдено в разумные сроки — Дмитриев

08:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия надеется, что конфликт на Украине будет урегулирован мирным путем в разумные сроки. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«Мне кажется, очень важно, чтобы мы двигались к дипломатическому решению, учитывая интересы России и думая не только о прекращении огня, но и об окончательном разрешении конфликта. И США, и Украина, и Россия понимают, что решение возможно. Мы надеемся, оно будет достигнуто в разумные сроки», — сказал он в пятницу в интервью телеканалу Fox News.