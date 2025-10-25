РФ надеется, что решение по Украине будет найдено в разумные сроки — Дмитриев
08:40 25.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия надеется, что конфликт на Украине будет урегулирован мирным путем в разумные сроки. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
«Мне кажется, очень важно, чтобы мы двигались к дипломатическому решению, учитывая интересы России и думая не только о прекращении огня, но и об окончательном разрешении конфликта. И США, и Украина, и Россия понимают, что решение возможно. Мы надеемся, оно будет достигнуто в разумные сроки», — сказал он в пятницу в интервью телеканалу Fox News.
НОВОСТИ
- 08:30 25.10.2025
- За ночь над регионами РФ сбит 121 украинский БПЛА
- 22:22 24.10.2025
- Против президента Колумбии власти США ввели санкции
- 20:15 24.10.2025
- На борьбу с контрабандой наркотиков США направляют авианосец
- 19:40 24.10.2025
- Дмитриев: Украина, к сожалению, срывает тот диалог, который необходим, … по просьбе европейцев
- 19:25 24.10.2025
- Дмитриев не стал говорить, с кем будет встречаться в США, но одну встречу намечено сделать публичной
- 18:37 24.10.2025
- Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев прибыл в США - подтверждение
- 18:20 24.10.2025
- Макрон пообещал Украине дополнительную поставку истребителей Mirage
- 18:19 24.10.2025
- Впервые в России биометрия внедрена на морском общественном транспорте
- 17:40 24.10.2025
- РФ может возобновить коммерческий вылов осетров в Азовском море
- 17:12 24.10.2025
- Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев находится с визитом в США — CNN
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать