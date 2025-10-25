0
Президент Петро назвал ложью заявление США о росте производства кокаина в Колумбии

09:00 25.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что утверждение Министерства финансов США о том, что производство кокаина в республике растет, не соответствует действительности.

«То, что говорит Министерство финансов США, — ложь. <…> В мое время кокаина не стало больше, наоборот, моя администрация изъяла больше кокаина, чем когда-либо», — написал он на своей странице в социальной сети X.

По словам Петро, ему удалось снизить темп увеличения посевов листьев коки, которые при администрации предыдущего президента Колумбии достигали 230 тыс. га, с 42% до 13% в 2022 году, до 9% в 2023 году и до 3% в 2024 году. Он подчеркнул, что из 260 тыс. га таких площадей в 2024 году 80 тыс. были заброшены более трех лет, еще 22 тыс. были заняты под сельскохозяйственные культуры.

24 октября Министерство финансов США сообщило о решении ввести санкции в отношении Петро, его супруги и сына.

23 октября президент США Дональд Трамп утверждал, что Колумбия и Мексика полностью оказались под контролем наркокартелей. Со своей стороны Петро в интервью телеканалу Univision заявил, что миру нужно либо изменить Трампа, либо «избавиться от него». Комментируя эти высказывания, Трамп назвал колумбийского коллегу «бандитом и плохим человеком» и призвал его выбирать выражения, пригрозив в противном случае принять «серьезные меры».

