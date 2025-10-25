0
НОВОСТИ

Первым контактом нового премьера Японии с зарубежными лидерами стала «коалиция желающих»

08:50 25.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первыми переговорами для Санаэ Такаити на посту нового премьер-министра Японии стало участие в онлайн-встрече «коалиции желающих», прошедшей в пятницу. Об этом сообщило японское общественное телевидение.

Сообщается, что в ходе встречи новая глава японского правительства пообещала в тесном сотрудничестве с международным сообществом продолжить поддержку Украины и санкционное давление на РФ. Подчеркивается, что это стало для нее «первыми дипломатическими контактами» с момента вступлению в должность 21 октября. Лидеры стран ЕС высоко оценили тот факт, что именно участие во встрече «коалиции желающих» стало для Санаэ Такаити первыми дипломатическими контактами с главами иностранных государств.

