Первым контактом нового премьера Японии с зарубежными лидерами стала «коалиция желающих»
08:50 25.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первыми переговорами для Санаэ Такаити на посту нового премьер-министра Японии стало участие в онлайн-встрече «коалиции желающих», прошедшей в пятницу. Об этом сообщило японское общественное телевидение.
Сообщается, что в ходе встречи новая глава японского правительства пообещала в тесном сотрудничестве с международным сообществом продолжить поддержку Украины и санкционное давление на РФ. Подчеркивается, что это стало для нее «первыми дипломатическими контактами» с момента вступлению в должность 21 октября. Лидеры стран ЕС высоко оценили тот факт, что именно участие во встрече «коалиции желающих» стало для Санаэ Такаити первыми дипломатическими контактами с главами иностранных государств.
НОВОСТИ
- 10:00 25.10.2025
- Водителей Донбасса и Новороссии могут лишить прав с 2026 года без смены госномеров
- 09:30 25.10.2025
- Один человек погиб, еще один пострадал после взрыва газа в многоэтажке в Сочи
- 09:00 25.10.2025
- Президент Петро назвал ложью заявление США о росте производства кокаина в Колумбии
- 08:40 25.10.2025
- РФ надеется, что решение по Украине будет найдено в разумные сроки — Дмитриев
- 08:30 25.10.2025
- За ночь над регионами РФ сбит 121 украинский БПЛА
- 22:22 24.10.2025
- Против президента Колумбии власти США ввели санкции
- 20:15 24.10.2025
- На борьбу с контрабандой наркотиков США направляют авианосец
- 19:40 24.10.2025
- Дмитриев: Украина, к сожалению, срывает тот диалог, который необходим, … по просьбе европейцев
- 19:25 24.10.2025
- Дмитриев не стал говорить, с кем будет встречаться в США, но одну встречу намечено сделать публичной
- 18:37 24.10.2025
- Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев прибыл в США - подтверждение
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать