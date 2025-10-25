За ночь над регионами РФ сбит 121 украинский БПЛА
08:30 25.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами России 121 украинский БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 20 — над территорией Ростовской области; 19 — над территорией Волгоградской области, 17 — над территорией Брянской области; 12 — над территорией Калужской области; 11 — над территорией Смоленской области; 9 — над территорией Белгородской области; 9 — над территорией Московского региона, в том числе 7 БПЛА, летевших на Москву; по 8 — над территориями Воронежской и Ленинградской областей; по 2 БПЛА — над территориями Новгородской, Рязанской и Тамбовской областей и по 1 — над территориями Тверской и Тульской областей», — сказали в Минобороны.
НОВОСТИ
- 08:40 25.10.2025
- РФ надеется, что решение по Украине будет найдено в разумные сроки — Дмитриев
- 22:22 24.10.2025
- Против президента Колумбии власти США ввели санкции
- 20:15 24.10.2025
- На борьбу с контрабандой наркотиков США направляют авианосец
- 19:40 24.10.2025
- Дмитриев: Украина, к сожалению, срывает тот диалог, который необходим, … по просьбе европейцев
- 19:25 24.10.2025
- Дмитриев не стал говорить, с кем будет встречаться в США, но одну встречу намечено сделать публичной
- 18:37 24.10.2025
- Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев прибыл в США - подтверждение
- 18:20 24.10.2025
- Макрон пообещал Украине дополнительную поставку истребителей Mirage
- 18:19 24.10.2025
- Впервые в России биометрия внедрена на морском общественном транспорте
- 17:40 24.10.2025
- РФ может возобновить коммерческий вылов осетров в Азовском море
- 17:12 24.10.2025
- Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев находится с визитом в США — CNN
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать