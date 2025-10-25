0
НОВОСТИ

За ночь над регионами РФ сбит 121 украинский БПЛА

08:30 25.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами России 121 украинский БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 20 — над территорией Ростовской области; 19 — над территорией Волгоградской области, 17 — над территорией Брянской области; 12 — над территорией Калужской области; 11 — над территорией Смоленской области; 9 — над территорией Белгородской области; 9 — над территорией Московского региона, в том числе 7 БПЛА, летевших на Москву; по 8 — над территориями Воронежской и Ленинградской областей; по 2 БПЛА — над территориями Новгородской, Рязанской и Тамбовской областей и по 1 — над территориями Тверской и Тульской областей», — сказали в Минобороны.

