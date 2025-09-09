Третья мировая война уже началась — Мадуро

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Третья мировая война уже началась, и у «империи США» есть план войны, предполагающий навязывание своей гегемонии в мире. Об этом в интервью телеканалу RT заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

«Папа Римский Франциск говорил еще два года назад, что мы движемся к третьей мировой. Я считаю, что она уже началась, — отметил он. — Империя США имеет план войны для навязывания своей политической, экономической, культурной, военной гегемонии в мире».

В августе 2022 года Франциск, умерший в апреле 2025 года, заявлял, что мир проживает третью мировую войну, в мае 2024 года он вновь так назвал сложившуюся на планете ситуацию.