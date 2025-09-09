Бюджет Украины на 2026 г. формируют из расчета, что конфликт будет продолжаться — премьер
21:20 09.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Проект бюджета Украины на следующий год составляется из расчета, что боевые действия будут продолжаться. Об этом сообщила премьер-министр страны Юлия Свириденко.
«Проект госбюджета 2026 сформирован с расчетом, что [боевые действия] далеки от завершения», — написала она в своем телеграм-канале по итогам встречи с миссией Международного валютного фонда (МВФ), которая проводит очередную ревизию выполнения Киевом его обязательств. Она добавила, что приоритетом в новом бюджете вновь станут военные расходы и Украина «работает над поиском внутренних ресурсов и мобилизацией международного финансирования».
Свириденко также сообщила, что передала главе миссии фонда на Украине Гэвину Грею запрос о новой программе сотрудничества на несколько лет. «Мы договорились продлить необходимые консультации между нашими командами в следующие месяцы, чтобы получить положительное решение Совета директоров МВФ до конца года», — написала она.
Сейчас действует четырехлетняя программа МВФ финансирования Украины. В Нацбанке страны отмечали, что фонд может начать новую программу для Киева, которая будет включать финансирование бюджета и расходы на оборону.
В марте 2023 года МВФ утвердил для Украины четырехлетнюю программу финансирования в размере $15,6 млрд. Для получения средств Киев должен выполнять определенные обязательства — так называемые структурные маяки. Деньги от МВФ поступают отдельными траншами после ревизии выполнения этих условий. Эксперты фонда оценивают выполнение Киевом условий меморандума об экономической и финансовой политике, в частности исполнение бюджета, состояние международных резервов и проведение реформ.
Украина несколько лет составляет бюджет с рекордным дефицитом. В Киеве неоднократно признавали, что власти страны способны покрывать расходы только на военные нужды Украины, а все остальные сферы получают финансирование за счет зарубежной помощи. При этом в обновленном украинском кабмине заявили, что в 2026 году планируют общий военный бюджет в размере $120 млрд. Большая часть средств выделяется Киеву Западом в виде кредитов, а не грантов.
