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Кассационный суд Франции аннулировал ордер на арест Асада — AFP

17:12 25.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кассационный суд Франции признал недействительным ордер на арест бывшего президента Сирии Башара Асада. Об этом сообщило со ссылкой на источник агентство France-Presse (AFP).

Кассационный суд — высшая судебная инстанция страны по гражданским делам.

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