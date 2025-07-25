Кассационный суд Франции аннулировал ордер на арест Асада — AFP

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кассационный суд Франции признал недействительным ордер на арест бывшего президента Сирии Башара Асада. Об этом сообщило со ссылкой на источник агентство France-Presse (AFP).

Кассационный суд — высшая судебная инстанция страны по гражданским делам.