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Трамп считает, что ветрогенераторы в Европе портят вид и вредят птицам

09:00 26.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп считает, что европейским странам следует отказаться от применения ветроэнергетических установок. Об этом он в пятницу заявил журналистам в аэропорту после прибытия в Глазго.

«Отключите ветрогенераторы. Вы портите свои страны», — отметил глава вашингтонской администрации, говоря о европейских государствах. «Это так грустно. Во время авиаперелета видно, что ветрогенераторы везде, они портят ваши прекрасные поля и долины, из-за них гибнут птицы», — добавил Трамп.

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