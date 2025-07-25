Набиуллина рассказала, почему нельзя снижать ставку при высокой инфляции

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Высокий уровень ключевой ставки позволяет эффективно бороться с инфляцией. Желание обойти эту закономерность можно сравнить с попыткой «ставить телегу впереди лошади», заявила на пресс-конференции глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

«Экономические законы все-таки работают несколько иначе. Они работают так. Сначала высокие ставки побеждают инфляцию, а потом ставки становятся низкими. И попытки обойти эту закономерность, они есть. Исторические попытки вы можете посмотреть, они дорого обходятся. Называется „нельзя ставить телегу впереди лошади“, — сказал Набиуллина.

Он отметила, что сейчас ставки низкие в тех странах, где низкая инфляция. «А во-вторых, и, наверное, это не менее важно, если не более важно, где люди уверены, что инфляция останется низкой. Иначе говоря, языком экономистов, — низкие, заякоренные инфляционные ожидания», — добавила глава ЦБ.

Набиуллина напомнила, что когда в этих же странах была высокая инфляция, им тоже приходилось долго держать ставку высокой.

«К примеру, в США в начале 80-х годов ключевая ставка доходила до 19% при инфляции около 15%. И там ставка выше 10% держалась три года. Похожий опыт был и в других странах, — сказала Набиуллина.