Набиуллина рассказала, почему нельзя снижать ставку при высокой инфляции
16:32 25.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Высокий уровень ключевой ставки позволяет эффективно бороться с инфляцией. Желание обойти эту закономерность можно сравнить с попыткой «ставить телегу впереди лошади», заявила на пресс-конференции глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
«Экономические законы все-таки работают несколько иначе. Они работают так. Сначала высокие ставки побеждают инфляцию, а потом ставки становятся низкими. И попытки обойти эту закономерность, они есть. Исторические попытки вы можете посмотреть, они дорого обходятся. Называется „нельзя ставить телегу впереди лошади“, — сказал Набиуллина.
Он отметила, что сейчас ставки низкие в тех странах, где низкая инфляция. «А во-вторых, и, наверное, это не менее важно, если не более важно, где люди уверены, что инфляция останется низкой. Иначе говоря, языком экономистов, — низкие, заякоренные инфляционные ожидания», — добавила глава ЦБ.
Набиуллина напомнила, что когда в этих же странах была высокая инфляция, им тоже приходилось долго держать ставку высокой.
«К примеру, в США в начале 80-х годов ключевая ставка доходила до 19% при инфляции около 15%. И там ставка выше 10% держалась три года. Похожий опыт был и в других странах, — сказала Набиуллина.
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