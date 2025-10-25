Один человек погиб, еще один пострадал после взрыва газа в многоэтажке в Сочи
09:30 25.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Один человек погиб и еще один пострадал после взрыва газа в многоквартирном доме в Сочи. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
«В 01:10 мск <…> поступило сообщение о возгорании по адресу: город Сочи, Центральный район, ул. Тимирязева. В 01:17 мск по прибытии первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире на 4-м этаже с последующим горением на площади 15 квадратных метров. <…> Погиб один человек и еще один пострадал», — говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 10:00 25.10.2025
- Водителей Донбасса и Новороссии могут лишить прав с 2026 года без смены госномеров
- 09:00 25.10.2025
- Президент Петро назвал ложью заявление США о росте производства кокаина в Колумбии
- 08:50 25.10.2025
- Первым контактом нового премьера Японии с зарубежными лидерами стала «коалиция желающих»
- 08:40 25.10.2025
- РФ надеется, что решение по Украине будет найдено в разумные сроки — Дмитриев
- 08:30 25.10.2025
- За ночь над регионами РФ сбит 121 украинский БПЛА
- 22:22 24.10.2025
- Против президента Колумбии власти США ввели санкции
- 20:15 24.10.2025
- На борьбу с контрабандой наркотиков США направляют авианосец
- 19:40 24.10.2025
- Дмитриев: Украина, к сожалению, срывает тот диалог, который необходим, … по просьбе европейцев
- 19:25 24.10.2025
- Дмитриев не стал говорить, с кем будет встречаться в США, но одну встречу намечено сделать публичной
- 18:37 24.10.2025
- Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев прибыл в США - подтверждение
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать