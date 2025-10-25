0
Один человек погиб, еще один пострадал после взрыва газа в многоэтажке в Сочи

09:30 25.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один человек погиб и еще один пострадал после взрыва газа в многоквартирном доме в Сочи. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

«В 01:10 мск <…> поступило сообщение о возгорании по адресу: город Сочи, Центральный район, ул. Тимирязева. В 01:17 мск по прибытии первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что произошел хлопок газовоздушной смеси в квартире на 4-м этаже с последующим горением на площади 15 квадратных метров. <…> Погиб один человек и еще один пострадал», — говорится в сообщении.

