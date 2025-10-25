Россия уже переориентировала поставки газа, нефти и угля с Запада на Восток и Юг — Цивилев

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия уже выполнила цель по переориентации поставок газа, нефти, нефтепродуктов и угля с Запада на Восток и Юг. Об этом в интервью ТАСС заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

«Стратегическая цель по переориентации поставок газа, нефти, нефтепродуктов и угля на Восток и Юг уже выполнена», — сказал он.