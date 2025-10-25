Более 1,6 тыс. фур зафиксировано на границе Белоруссии и Литвы после ее закрытия Вильнюсом
10:30 25.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Государственный таможенный комитет Белоруссии сообщил, что после закрытия Литвой двух пунктов пропуска на совместной границе в электронной очереди зарегистрировано свыше 1,6 тыс. грузовых машин.
«Движение через автодорожные пункты пропуска на белорусско-литовской границе власти Литвы вчера вечером снова закрыли. Транспорт, следующий из Беларуси через пункты пропуска „Мядининкай“ (сопредельный белорусский „Каменный Лог“) и „Шальчининкай“ („Бенякони“), литовцы не принимают с 21:40 (время совпадает с московским — прим. ТАСС), последнюю машину на въезд в нашу страну оформили в 00:00. Сейчас в электронной очереди на выезд из Беларуси в указанных пунктах пропуска уже зарегистрировано свыше 1 600 грузовых транспортных средств», — говорится в сообщении.
Как напомнили в ведомстве, литовские власти планируют открыть пункты пропуска в 12:00.
На границе Белоруссии и Литвы насчитывается шесть автодорожных пунктов пропуска, из которых функционируют только два — «Шальчининкай» и «Мядининкай». Остальные четыре не работают по инициативе литовской стороны. Премьер-министр Литвы Инга Ругинене в пятницу сообщила, что власти балтийской республики закрыли до полудня 25 октября два пограничных перехода на границе с Белоруссией из-за инцидента с метеорологическими зондами.
Это уже второй подобный случай за неделю. По данным центра управления кризисами Литвы, в воздушном пространстве страны примерно с 23:00 (совпадает с московским) вторника были зафиксированы несколько десятков метеозондов, которые используют для контрабанды сигарет из Белоруссии. В связи с этим литовские власти на несколько часов в ночь на среду закрывали КПП «Медининкай» и «Шальчининкай». Действующим оставался железнодорожный пункт в Кене.
