0
0
145
НОВОСТИ

Более 1,6 тыс. фур зафиксировано на границе Белоруссии и Литвы после ее закрытия Вильнюсом

10:30 25.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственный таможенный комитет Белоруссии сообщил, что после закрытия Литвой двух пунктов пропуска на совместной границе в электронной очереди зарегистрировано свыше 1,6 тыс. грузовых машин.

«Движение через автодорожные пункты пропуска на белорусско-литовской границе власти Литвы вчера вечером снова закрыли. Транспорт, следующий из Беларуси через пункты пропуска „Мядининкай“ (сопредельный белорусский „Каменный Лог“) и „Шальчининкай“ („Бенякони“), литовцы не принимают с 21:40 (время совпадает с московским — прим. ТАСС), последнюю машину на въезд в нашу страну оформили в 00:00. Сейчас в электронной очереди на выезд из Беларуси в указанных пунктах пропуска уже зарегистрировано свыше 1 600 грузовых транспортных средств», — говорится в сообщении.

Как напомнили в ведомстве, литовские власти планируют открыть пункты пропуска в 12:00.

На границе Белоруссии и Литвы насчитывается шесть автодорожных пунктов пропуска, из которых функционируют только два — «Шальчининкай» и «Мядининкай». Остальные четыре не работают по инициативе литовской стороны. Премьер-министр Литвы Инга Ругинене в пятницу сообщила, что власти балтийской республики закрыли до полудня 25 октября два пограничных перехода на границе с Белоруссией из-за инцидента с метеорологическими зондами.

Это уже второй подобный случай за неделю. По данным центра управления кризисами Литвы, в воздушном пространстве страны примерно с 23:00 (совпадает с московским) вторника были зафиксированы несколько десятков метеозондов, которые используют для контрабанды сигарет из Белоруссии. В связи с этим литовские власти на несколько часов в ночь на среду закрывали КПП «Медининкай» и «Шальчининкай». Действующим оставался железнодорожный пункт в Кене.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:30 25.10.2025
Жильцов квартиры после смерти владельца нельзя просто выгнать — депутат
0
38
11:00 25.10.2025
Россия уже переориентировала поставки газа, нефти и угля с Запада на Восток и Юг — Цивилев
0
107
10:00 25.10.2025
Водителей Донбасса и Новороссии могут лишить прав с 2026 года без смены госномеров
0
223
09:30 25.10.2025
Один человек погиб, еще один пострадал после взрыва газа в многоэтажке в Сочи
0
245
09:00 25.10.2025
Президент Петро назвал ложью заявление США о росте производства кокаина в Колумбии
0
265
08:50 25.10.2025
Первым контактом нового премьера Японии с зарубежными лидерами стала «коалиция желающих»
0
306
08:40 25.10.2025
РФ надеется, что решение по Украине будет найдено в разумные сроки — Дмитриев
0
317
08:30 25.10.2025
За ночь над регионами РФ сбит 121 украинский БПЛА
0
273
22:22 24.10.2025
Против президента Колумбии власти США ввели санкции
0
779
20:15 24.10.2025
На борьбу с контрабандой наркотиков США направляют авианосец
0
915

Возврат к списку