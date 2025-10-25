Водителей Донбасса и Новороссии могут лишить прав с 2026 года без смены госномеров

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владельцы машин Донбасса и Новороссии должны до 1 января 2026 года заменить ранее выданные регистрационные документы и государственные номера на российские, иначе будут привлечены к административной ответственности, включая лишение водительских прав. Это следует из документов, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, в документе сказано, что граждане и юридические лица ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, являющиеся владельцами транспортных средств, «обязаны до 1 января 2026 года заменить <…> регистрационные документы и государственные регистрационные знаки, выданные на транспортные средства до 30 сентября 2022 года в соответствии с законодательством Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики».

По истечении этого срока управление автомобилем, не прошедшим перерегистрацию, будет квалифицироваться по ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ (управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке). За повторное совершение данного правонарушения предусмотрена ответственность по части 1.1 той же статьи. Санкции данных статей предусматривают штраф в размере до 800 рублей за первое нарушение и 5 000 рублей или лишение водительских прав за повторное нарушение.

Вместе с тем автовладельцы за езду с регистрационными знаками ДНР, ЛНР или Украины при выданных российских регистрационных документах и знаках будут привлечены к ответственности по ч. 4 ст. 12.2 КоАП РФ (управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками). Таким водителям может грозить лишение права управления транспортными средствами на срок от 6 месяцев до 1 года.

Ранее МВД ведомственным приказом закрепило коды 80, 81, 84 и 85 на госномерах автомашин из вошедших в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.