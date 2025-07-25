В Сбере уверены в необходимости продолжать последовательно снижать ключевую ставку

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В пятницу 25 июля Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку на 200 базовых пунктов (б.п.), что соответствует предшествовавшей этому решению коммуникации регулятора. Решение ЦБ прокомментировал в «Коммерсанте» первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Судя по котировкам свопов на ключевую ставку, участники денежного рынка ждали от ЦБ более радикальных действий (-300 б.п. по данным 22 июля), отметил он. «Осторожность Банка России, в целом, понятна. Задача перед регулятором стоит амбициозная – закрепить инфляцию на цели 4% уже в 2026 году и одновременно не допустить стагнацию в экономике. В таких условиях резкие шаги по снижению ставки чреваты тем, что в будущем ее необходимо будет снова повышать, чтобы не допустить разгона инфляции», – пояснил Александр Ведяхин.

Тем не менее в дальнейшем необходимо продолжать последовательно снижать ставку, считают в Сбере. «Этого требует ситуация в экономике. Мы видим на оперативных данных Сбериндекса, что потребительский спрос продолжает ослабевать: в июне потребление выросло всего на 1,4% год к году. Слабый конечный спрос отражается на выпуске – рост ВВП замедлился в мае до 1,2% по отношению к прошлому году», – отметил Александр Ведяхин.

Исходя из этого, в Сбере ждут, что Банк России продолжит снижать ставку. «Наш ориентир на конец года – 15–16%. Это несколько пессимистичнее ожиданий денежного рынка, так как мы закладываем в прогноз консервативность Банка России. При этом важно, чтобы ставка продолжила уверенно снижаться в 2026 году, когда инфляция будет приближаться к цели Центрального банка», – подчеркнул Александр Ведяхин.

Высокие ставки значительно усложнили условия ведения бизнеса, отметил он. По его словам, даже несмотря на их снижение, стоимость привлечения кредитных средств остается высокой. «При сохранении текущей жесткости денежно-кредитных условий у компаний заметно вырастет долговая нагрузка, что чревато ростом дефолтов по долговым обязательствам», – отметил Александр Ведяхин.