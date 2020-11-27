В Германии заразились коронавирусом более 1 млн человек
10:00 27.11.2020 Источник: Газета.Ru
Более 1 млн жителей Германии заразились коронавирусом с начала пандемии, свидетельствуют данные немецкого института Роберта Коха. Так, по данным специалистов, за последние 24 часа число заболевших COVID-19 в ФРГ увеличилось на 22 806. Общее число заражений достигло 1 006 394. В свою очередь, общее число летальных случаев в стране составило 15 586.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 60 млн заболевших COVID-19, более 1,4 млн пациентов умерли.
В России выявили свыше 2,1 млн человек с COVID-19. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 11:20 27.11.2020
- Ежегодная пресс-конференция Путина пройдет 17 декабря в режиме видеоконференции - Кремль
- 11:05 27.11.2020
- МВД планирует ввести электронный паспорт в пилотном проекте до 1 декабря 2021 г.
- 11:00 27.11.2020
- В России за сутки выявили 27 543 заразившихся коронавирусом, это максимум за пандемию
- 10:32 27.11.2020
- Индия и КНР не могут договориться о разъединении войск в Ладакхе - СМИ
- 10:20 27.11.2020
- Новые правила сдачи на водительские права будут утверждены в начале года - источник
- 10:05 27.11.2020
- В России число совершенных через мобильную связь преступлений выросло почти на 100% - МВД
- 09:32 27.11.2020
- Руководителя АТУ острова Русский отстранят от работы за бездействие
- 09:20 27.11.2020
- Задержан экс-замдиректора ФСИН Валерий Максименко
- 09:05 27.11.2020
- Сенат Мексики одобрил отмену неприкосновенности президента
- 09:00 27.11.2020
- Трамп заявил, что покинет Белый дом, если выборщики проголосуют за Байдена
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать