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НОВОСТИ

В Германии заразились коронавирусом более 1 млн человек

10:00 27.11.2020 Источник: Газета.Ru

Более 1 млн жителей Германии заразились коронавирусом с начала пандемии, свидетельствуют данные немецкого института Роберта Коха. Так, по данным специалистов, за последние 24 часа число заболевших COVID-19 в ФРГ увеличилось на 22 806. Общее число заражений достигло 1 006 394. В свою очередь, общее число летальных случаев в стране составило 15 586.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 60 млн заболевших COVID-19, более 1,4 млн пациентов умерли.

В России выявили свыше 2,1 млн человек с COVID-19.  Газета.Ru

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