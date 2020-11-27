Новые правила сдачи на водительские права будут утверждены в начале года - источник

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый административный регламент по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами может быть подписан в начале следующего года. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Новый административный регламент может быть подписан уже в начале следующего года. Пока проект документа обсуждается, и, возможно, в него будут внесены изменения", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что проект нового регламента должен был вступить в октябре этого года, но из-за пандемии коронавируса сроки перенесены на 1 апреля 2021 года. Документ устанавливает содержание, сроки и последовательность административных процедур практического экзамена.