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НОВОСТИ

В 2020 году разведку у границ России провели свыше 1 300 иностранных самолетов

11:32 27.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дежурные силы по противовоздушной обороне в 2020 году обнаружили и сопроводили более 1 300 иностранных разведывательных самолетов. Об этом сообщил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ генерал-лейтенант Андрей Юдин в интервью газете "Красная Звезда".

"Дежурными силами по противовоздушной обороне обнаружено и проведено более 1,5 млн воздушных судов, из них около 3 600 самолетов боевой авиации иностранных государств, свыше 1 300 разведывательных самолетов", - сказал он.

Замглавкома также уточнил, что российские истребители из состава дежурных по противовоздушной обороне сил более 170 раз поднимались на сопровождение иностранных самолетов у границ России.

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