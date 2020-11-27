В 2020 году разведку у границ России провели свыше 1 300 иностранных самолетов
11:32 27.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дежурные силы по противовоздушной обороне в 2020 году обнаружили и сопроводили более 1 300 иностранных разведывательных самолетов. Об этом сообщил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ генерал-лейтенант Андрей Юдин в интервью газете "Красная Звезда".
"Дежурными силами по противовоздушной обороне обнаружено и проведено более 1,5 млн воздушных судов, из них около 3 600 самолетов боевой авиации иностранных государств, свыше 1 300 разведывательных самолетов", - сказал он.
Замглавкома также уточнил, что российские истребители из состава дежурных по противовоздушной обороне сил более 170 раз поднимались на сопровождение иностранных самолетов у границ России.
НОВОСТИ
- 12:32 27.11.2020
- Космонавт Сураев указал на недостатки космической отрасли РФ
- 12:20 27.11.2020
- Главком ВС Украины оценил возможность вернуть Донбасс военным путем
- 12:05 27.11.2020
- Первые 25 добровольцев старше 60 лет получили вакцину "Вектора", жалоб нет - разработчик
- 12:00 27.11.2020
- Больше всего в России платят главам нефтегазовых, промышленных и телеком-компаний - Forbes
- 11:20 27.11.2020
- Ежегодная пресс-конференция Путина пройдет 17 декабря в режиме видеоконференции - Кремль
- 11:05 27.11.2020
- МВД планирует ввести электронный паспорт в пилотном проекте до 1 декабря 2021 г.
- 11:00 27.11.2020
- В России за сутки выявили 27 543 заразившихся коронавирусом, это максимум за пандемию
- 10:32 27.11.2020
- Индия и КНР не могут договориться о разъединении войск в Ладакхе - СМИ
- 10:20 27.11.2020
- Новые правила сдачи на водительские права будут утверждены в начале года - источник
- 10:05 27.11.2020
- В России число совершенных через мобильную связь преступлений выросло почти на 100% - МВД
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать