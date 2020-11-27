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Трамп по-прежнему говорит, что выиграл выборы и с большим перевесом

18:55 27.11.2020 Источник: Интерфакс

 Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что рассчитывает оспорить результаты выборов и добиться своего переизбрания главой государства.

"Выборы 2020 года были полнейшим жульничеством, мы выиграли с большим отрывом (и, надеемся, что оспорим сфальсифицированные результаты)", - написал Трамп в своем твиттере.

Президент заявил о необходимости выехать в штат Джорджия и поддержать кандидатов в сенаторы от республиканцев - Келли Лефлер и действующего сенатора Дэвида Пердью, назвав их "великими людьми". "В противном случае мы играем на руку некоторым очень глупым людям", - отметил Трамп. Он объявил, что посетит Джорджию в субботу, 28 ноября.

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