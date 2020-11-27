Трамп по-прежнему говорит, что выиграл выборы и с большим перевесом
18:55 27.11.2020 Источник: Интерфакс
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что рассчитывает оспорить результаты выборов и добиться своего переизбрания главой государства.
"Выборы 2020 года были полнейшим жульничеством, мы выиграли с большим отрывом (и, надеемся, что оспорим сфальсифицированные результаты)", - написал Трамп в своем твиттере.
Президент заявил о необходимости выехать в штат Джорджия и поддержать кандидатов в сенаторы от республиканцев - Келли Лефлер и действующего сенатора Дэвида Пердью, назвав их "великими людьми". "В противном случае мы играем на руку некоторым очень глупым людям", - отметил Трамп. Он объявил, что посетит Джорджию в субботу, 28 ноября.
НОВОСТИ
- 17:40 27.11.2020
- В Туркмении жителям старше 45 лет запретили ездить по стране - СМИ
- 17:12 27.11.2020
- Операторы сделают в декабре и январе бесплатными звонки в больницы, работающие с COVID-19
- 17:00 27.11.2020
- Хакеры из КНДР провели кибератаку против британско-шведской компании AstraZeneca - Reuters
- 16:32 27.11.2020
- Срок проведения ЕГЭ-2021 будет определен до нового года
- 16:20 27.11.2020
- Отшельница Агафья Лыкова попросила у Олега Дерипаски построить ей новую избу
- 16:12 27.11.2020
- Лукашенко заявил, что он не будет президентом при новой конституции
- 16:00 27.11.2020
- Экс-замглавы ФСИН Максименко арестован по обвинению в злоупотреблении полномочиями
- 15:32 27.11.2020
- Лукашенко опасается отдавать власть «незнакомому президенту» при действующей Конституции
- 15:12 27.11.2020
- Навальный предложил ЕС ввести санкции в отношении российских олигархов
- 15:00 27.11.2020
- Число сдаваемых предметов на ОГЭ может быть сокращено до трех - Рособрнадзор
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать