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НОВОСТИ

Премьер-министр Армении собирается посетить Россию

19:14 27.11.2020 Источник: Интерфакс

Премьер-министр Армении Никол Пашинян собирается посетить с визитом Россию, сообщается на сайте правительства республики.

В сообщении отмечается, что решением Пашиняна начальник службы протокола аппарата главы правительства Эдуард Арутюнян командируется в Москву с 30 ноября по 4 декабря включительно "с целью подготовки визита премьер-министра Республики Армения".

О возможных сроках визита Пашиняна в Москву не сообщается.

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