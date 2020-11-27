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НОВОСТИ

Гендиректор ВОЗ указал, где надо искать источники пандемии COVID-19

20:32 27.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поиски источника первого заражения коронавирусом нужно начинать с китайского города Ухань. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Что касается изучения происхождения вируса, то должно быть ясно одно: это изучение начнется с Уханя в Китае, откуда пришло первое сообщение [о заражении]", - отметил он. - Затем, на основе того, что будет обнаружено, мы можем направиться [вести изыскания] повсюду".

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