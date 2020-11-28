0
0
78
НОВОСТИ

Правительство РФ расширило территорию морского порта Владивосток

12:30 28.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о расширении границ морского порта Владивосток, в рамках которого к порту присоединятся новые земельные участки и часть акватории. Об этом в субботу сообщает пресс-служба кабмина.

"На новой территории планируется строительство морского терминала для перевалки угля. Его мощность составит 20 млн т в год. В будущем терминал поможет увеличить долю экспорта российского угля на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, а также упростит доступ к портовой инфраструктуре для российских угледобывающих предприятий", - говорится в тексте сообщения.

Отмечается, что данная инициатива предусмотрена программой развития угольной промышленности, утвержденной правительством в текущем году. Как указывается в тексте документа, реализация программы даст возможность к 2035 году нарастить обороты в добыче угля до 485 млн т по консервативному сценарию и до 668 млн т по оптимистичному сценарию. "Прогноз по экспорту составляет от 259 млн до 392 млн т соответственно", - добавили в кабмине.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:00 28.11.2020
При столкновении автомобиля с товарным поездом на Кубани погибли четыре человека
0
50
12:00 28.11.2020
Сделки с автомобилями предложили оформлять через госуслуги
0
162
11:30 28.11.2020
Тегеран пообещал возмездие убийцам Фахризаде
0
201
11:00 28.11.2020
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 27 100
0
229
10:30 28.11.2020
В Германии озвучили новую версию возникновения пандемии коронавируса
0
330
10:00 28.11.2020
Физлицам-иноагентам может грозить до 5 лет заключения
0
315
09:30 28.11.2020
Помпео объяснил введение новых санкций против компаний РФ
0
351
09:00 28.11.2020
МВФ отказался выделить Украине экстренную финансовую помощь
0
368
08:50 28.11.2020
Турция хочет наладить связи с НАТО за счет сближения с администрацией Байдена - Bloomberg
0
371
08:40 28.11.2020
Более 1,1 млн человек оштрафованы в РФ за нарушения ограничений по коронавирусу - МВД
0
347

Возврат к списку