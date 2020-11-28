Правительство РФ расширило территорию морского порта Владивосток

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о расширении границ морского порта Владивосток, в рамках которого к порту присоединятся новые земельные участки и часть акватории. Об этом в субботу сообщает пресс-служба кабмина.

"На новой территории планируется строительство морского терминала для перевалки угля. Его мощность составит 20 млн т в год. В будущем терминал поможет увеличить долю экспорта российского угля на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона, а также упростит доступ к портовой инфраструктуре для российских угледобывающих предприятий", - говорится в тексте сообщения.

Отмечается, что данная инициатива предусмотрена программой развития угольной промышленности, утвержденной правительством в текущем году. Как указывается в тексте документа, реализация программы даст возможность к 2035 году нарастить обороты в добыче угля до 485 млн т по консервативному сценарию и до 668 млн т по оптимистичному сценарию. "Прогноз по экспорту составляет от 259 млн до 392 млн т соответственно", - добавили в кабмине.