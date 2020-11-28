Запуск тяжелой "Ангары" состоится в декабре, ракета готова - Рогозин
15:00 28.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Запуск тяжелой ракеты- носителя "Ангара-А5" с космодрома Плесецк состоится в декабре. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
"Да, декабрь. РН (ракета-носитель - прим. ТАСС) готова", - написал Рогозин в "Твиттере" в ответ на вопрос, действительно ли пуск перенесен на 11 декабря.
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