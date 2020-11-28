Оглашение послания Путина парламенту, возможно, состоится в начале 2021 года - Песков
19:00 28.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Оглашение очередного послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ до конца текущего года не планируется, оно, возможно, состоится в начале 2021 года. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В этом году его не будет до конца года, по крайней мере, пока не планировалось", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о сроках оглашения послания.
"Я бы, скорее, ориентировался на начало следующего [года], как это было в предыдущие несколько лет", - добавил Песков.
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