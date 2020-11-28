Оглашение послания Путина парламенту, возможно, состоится в начале 2021 года - Песков

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оглашение очередного послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ до конца текущего года не планируется, оно, возможно, состоится в начале 2021 года. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В этом году его не будет до конца года, по крайней мере, пока не планировалось", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о сроках оглашения послания.

"Я бы, скорее, ориентировался на начало следующего [года], как это было в предыдущие несколько лет", - добавил Песков.