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Оглашение послания Путина парламенту, возможно, состоится в начале 2021 года - Песков

19:00 28.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оглашение очередного послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ до конца текущего года не планируется, оно, возможно, состоится в начале 2021 года. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В этом году его не будет до конца года, по крайней мере, пока не планировалось", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о сроках оглашения послания.

"Я бы, скорее, ориентировался на начало следующего [года], как это было в предыдущие несколько лет", - добавил Песков.

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