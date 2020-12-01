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На японском острове Кюсю создадут хранилище для экстренного снабжения нефтью стран Азии

08:15 01.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Японии достигло договоренности с властями Кувейта о создании на южном японском острове Кюсю базы для экстренного снабжения нефтью стран Юго-Восточной Азии в случае кризиса. Под нее будут выделены хранилища общей емкостью около 500 тыс. килолитров, сообщила во вторник газета "Джапан ньюс".

База разместится в префектуре Кагосима на юге острова Кюсю. В обычное время ее сможет использовать государственная нефтяная компания Кувейта для своих текущих экспортных поставок. Однако в случае чрезвычайных обстоятельств находящиеся там объемы будут целевым образом предоставлены в распоряжение государств Юго-Восточной Азии, у которых пока достаточно малы собственные стратегические запасы нефти.

Предполагается, что база в префектуре Кагосима сможет обеспечить потребности этих стран в течение более десяти дней.

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