На японском острове Кюсю создадут хранилище для экстренного снабжения нефтью стран Азии
08:15 01.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
База разместится в префектуре Кагосима на юге острова Кюсю. В обычное время ее сможет использовать государственная нефтяная компания Кувейта для своих текущих экспортных поставок. Однако в случае чрезвычайных обстоятельств находящиеся там объемы будут целевым образом предоставлены в распоряжение государств Юго-Восточной Азии, у которых пока достаточно малы собственные стратегические запасы нефти.
Предполагается, что база в префектуре Кагосима сможет обеспечить потребности этих стран в течение более десяти дней.
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