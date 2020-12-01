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В РФ увеличилось число пациентов с коронавирусом в реанимации - Мурашко

15:00 01.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число пациентов с коронавирусной инфекцией в реанимации увеличилось. Об этом сообщил во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с Covid-19.

"Хочу отметить, что количество пациентов, требующих реанимационной защиты, в последний месяц увеличилось", - сказал министр.

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