В РФ увеличилось число пациентов с коронавирусом в реанимации - Мурашко

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число пациентов с коронавирусной инфекцией в реанимации увеличилось. Об этом сообщил во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с Covid-19.

"Хочу отметить, что количество пациентов, требующих реанимационной защиты, в последний месяц увеличилось", - сказал министр.