0
0
52
НОВОСТИ

Собянин открыл реанимационное отделение резервного госпиталя на ВДНХ

15:51 02.12.2020

В резервном госпитале для пациентов с коронавирусом, созданном в павильоне №75 на ВДНХ, открылось реанимационное отделение. По словам мэра столицы Сергея Собянина, на ВДНХ удалось создать уникальную реанимационную систему, состоящую из более чем 200 коек, оснащенную необходимым современным оборудованием, а также усиленную специализированными лабораториями.

«С сегодняшнего дня, после ввода реанимационного отделения, этот резервный госпиталь будет работать не только для того, чтобы оказывать помощь не очень тяжелым больным, но и сможет вести полноценную работу, оказывать полноценную помощь», - отметил градоначальник.

По его словам, в настоящий момент резервные госпитали, созданные в Москве в ходе первой волны коронавируса, несут огромную нагрузку. «Половина из всех мощностей, которые сегодня заняты под COVID-19, - это специализированные корпуса, которые сделаны для борьбы с инфекцией. Тем не менее, несмотря на то, что эти мощности достаточные, мы увеличиваем не только объемы, но и качество, и оснащенность этих госпиталей», - сообщил Собянин.

Сейчас пациентов с коронавирусом принимают пять резервных госпиталей – в Ледовом дворце «Крылатское», «Сокольниках», АТЦ «Москва», павильоне № 75 ВДНХ и на территории ГКБ № 40 в Коммунарке.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:12 02.12.2020
Правозащитники обратились в Минюст с просьбой декриминализовать участие в мирных несогласованных митингах
0
41
16:00 02.12.2020
ЕС согласовал аналогичный акту Магнитского санкционный режим - источник
0
69
15:54 02.12.2020
Депутат МГД Артемьев: Развитие транспортных систем Москвы входит в число приоритетов бюджета на 2021 год
0
65
15:32 02.12.2020
Минобороны Турции сообщило о строительстве совместного с РФ центра по Нагорному Карабаху
0
120
15:12 02.12.2020
ЕС хочет помощи Байдена в противодействии РФ и смене власти в Белоруссии - Еврокомиссия
0
160
15:00 02.12.2020
Неизвестный угрожал артистам Мариинского театра в Петербурге минированием и кислотой
0
148
14:40 02.12.2020
Андрей Воробьёв: «Главная задача цифры – делать жизнь людей комфортнее, а работу бизнеса проще»
0
154
14:32 02.12.2020
К экзаменам на права, возможно, будут допускать с 16 лет
0
181
14:12 02.12.2020
Глава СВР назвал Менделеева одним из самых известных агентов российской разведки
0
258
14:00 02.12.2020
Хуснуллин допустил снижение ставки по ипотеке в России до 4-5% по примеру других стран
0
238

Возврат к списку