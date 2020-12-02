Собянин открыл реанимационное отделение резервного госпиталя на ВДНХ
15:51 02.12.2020
В резервном госпитале для пациентов с коронавирусом, созданном в павильоне №75 на ВДНХ, открылось реанимационное отделение. По словам мэра столицы Сергея Собянина, на ВДНХ удалось создать уникальную реанимационную систему, состоящую из более чем 200 коек, оснащенную необходимым современным оборудованием, а также усиленную специализированными лабораториями.
«С сегодняшнего дня, после ввода реанимационного отделения, этот резервный госпиталь будет работать не только для того, чтобы оказывать помощь не очень тяжелым больным, но и сможет вести полноценную работу, оказывать полноценную помощь», - отметил градоначальник.
По его словам, в настоящий момент резервные госпитали, созданные в Москве в ходе первой волны коронавируса, несут огромную нагрузку. «Половина из всех мощностей, которые сегодня заняты под COVID-19, - это специализированные корпуса, которые сделаны для борьбы с инфекцией. Тем не менее, несмотря на то, что эти мощности достаточные, мы увеличиваем не только объемы, но и качество, и оснащенность этих госпиталей», - сообщил Собянин.
Сейчас пациентов с коронавирусом принимают пять резервных госпиталей – в Ледовом дворце «Крылатское», «Сокольниках», АТЦ «Москва», павильоне № 75 ВДНХ и на территории ГКБ № 40 в Коммунарке.
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