Собянин открыл реанимационное отделение резервного госпиталя на ВДНХ

15:51

В резервном госпитале для пациентов с коронавирусом, созданном в павильоне №75 на ВДНХ, открылось реанимационное отделение. По словам мэра столицы Сергея Собянина, на ВДНХ удалось создать уникальную реанимационную систему, состоящую из более чем 200 коек, оснащенную необходимым современным оборудованием, а также усиленную специализированными лабораториями.

«С сегодняшнего дня, после ввода реанимационного отделения, этот резервный госпиталь будет работать не только для того, чтобы оказывать помощь не очень тяжелым больным, но и сможет вести полноценную работу, оказывать полноценную помощь», - отметил градоначальник.

По его словам, в настоящий момент резервные госпитали, созданные в Москве в ходе первой волны коронавируса, несут огромную нагрузку. «Половина из всех мощностей, которые сегодня заняты под COVID-19, - это специализированные корпуса, которые сделаны для борьбы с инфекцией. Тем не менее, несмотря на то, что эти мощности достаточные, мы увеличиваем не только объемы, но и качество, и оснащенность этих госпиталей», - сообщил Собянин.

Сейчас пациентов с коронавирусом принимают пять резервных госпиталей – в Ледовом дворце «Крылатское», «Сокольниках», АТЦ «Москва», павильоне № 75 ВДНХ и на территории ГКБ № 40 в Коммунарке.