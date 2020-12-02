Правозащитники обратились в Минюст с просьбой декриминализовать участие в мирных несогласованных митингах
16:12 02.12.2020 Источник: Интерфакс
Представители ряда правозащитных организаций, в том числе "Мемориала", обратились в Минюст РФ с просьбой отказаться от практики привлечения участников мирных несогласованных митингов к уголовной ответственности и признания серии одиночных пикетов единой акцией, требующей согласования.
"Было бы полезно обсудить возможность принятия властями России следующих мер: полностью декриминализировать участие в мирных митингах, даже несогласованных с властями, отменить положения законодательства, позволяющие привлекать к уголовной ответственности за неоднократное участие в несогласованных публичных мероприятиях", - говорится в заявлении, распространенном в среду.
Также предлагается отказаться от признания серии одиночных пикетов единой акцией и распространения на них ограничений для массовых акций, в том числе необходимости согласования. Кроме того, правозащитники просят снизить штрафы и не назначать административные аресты за участие в несогласованных публичных мероприятиях.
Авторы обращения просят отменить необоснованные федеральные и региональные запреты на проведение публичных мероприятий на определенных территориях (например, на Красной площади, возле зданий судов), официально публиковать статистику о количестве поданных уведомлений о проведении акций и количестве согласованных и несогласованных властями акций, исключить возможность признания акции несогласованной только лишь на основании пропуска срока для подачи уведомления.
Они также считают необходимым "расширить список ситуаций, в которых публичные мероприятия могут проходить без согласования с властями, ввести в законодательство понятие "спонтанное публичное мероприятие" и закрепить возможность проводить спонтанные акции без согласования с властями; законодательно закрепить возможность проводить без согласования публичные мероприятия с небольшим количеством участников, не предполагающие перекрытия дорог и иных серьезных изменений в функционировании города".
Авторы обращения просят Минюст создать экспертную группу для обсуждения этих предложений и включить их представителей в данную группу.
Обращение было составлено в связи с решением комитета министров Совета Европы, опубликованным в сентябре по ходу исполнения постановления ЕСПЧ о "системных проблемах с правом на свободу собраний в России". В решении комитета министров СЕ содержались многие из этих предложений, в частности, о декриминализации участия в мирных несогласованных митингах, отказе от признания нескольких пикетов массовой акцией, ограничении возможностей региональных властей влиять на организацию митинга.
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