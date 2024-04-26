Электропотребление за прошедший осенне-зимний период возросло на 3,5% — Шульгинов

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост потребления электроэнергии в России за прошедший осенне-зимний период составил 3,5%, сообщил министр энергетики России Николай Шульгинов на совещании об итогах прохождения субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ отопительного сезона 2023–2024 годов.

«Электропотребление в прошедшем отопительном сезоне возросло на 3,5% по сравнению с прошлым годом», — сказал он.