Постпред РФ при ООН поставил под вопрос дальнейшие встречи в Нормандском формате

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поведение Франции и Германии в ООН поднимает вопросы о целесообразности новых саммитов нормандского формата. Об этом заявил в среду постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на проходящей в видеоформате неформальной встрече Совета Безопасности ООН по "формуле Арриа", посвященной выполнению минских соглашений по Украине.

Встреча проходит по инициативе России с участием представителей ДНР и ЛНР, при этом представители Украины, Франции и Германии пытались блокировать ее проведение и отказались принять в ней участие.

"То, что произошло сегодня, компрометирует роль Берлина и Парижа как посредников в решении украинского кризиса, - сказал Небензя. - Они больше заботятся о том, как покрывать украинские власти". "Это поднимает вопросы о целесообразности проведения новых саммитов нормандского формата, - указал он. - Без выполнения достигнутых на них договоренностей <...> у них нет добавочной стоимости".