Роспотребнадзор опечатал кальянную в ЦАО за нарушения антиковидных мер

18:51

В центре Москвы в связи с нарушением мер профилактики коронавируса представители Роспотребнадзора опечатали кальянную. По данным главного специалиста-эксперта городского управления Роспотребнадзора Шамиля Мустафаева, при обследовании заведения было выявлено, что заведение продолжало работать, нарушая указ мэра о запрете деятельности кальянных в столице РФ. «Кроме того, установлено, что в помещениях не соблюдались санитарно-эпидемические требования для профилактики распространения COVID-19, - говорит Мустафаев. - Не проводилось обеззараживание воздуха и поверхностей, отсутствуют дезинфеционные средства и сотрудники для ее проведения. Уборка помещений проводилась силами сотрудников соседнего ресторана. Кальянная опечатана в связи с выявленными нарушениями».

По словам представителя Роспотребнадзора, за обнаруженные нарушения юридическому лицу по части 2 ст. 6.3 КоАП РФ грозит штраф до 500 тыс. руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Напомним, Москва в связи с пандемией COVID-19 живет в режиме повышенной готовности – врачи рекомендуют гражданам соблюдать масочно-перчаточный режим в общественных местах, предприниматели обязаны перевести часть сотрудников на удаленный формат работы, пожилым горожанам людям с хроническими заболеваниями предписано оставаться дома. В городе приостановлена работа детских лагерей, запрещено проведение массовых спортивных мероприятий в помещениях, ученики старших классов школ и колледжей, а так же часть студентов учатся дистанционно.