Встречаться с Чубайсом Путин не планирует - Песков
20:00 02.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Встреча президента России Владимира Путина и главы "Роснано" Анатолия Чубайса не планируется.
"Нет, не планируется", - заявил ТАСС в среду пресс- секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее в среду Путин провел по видеосвязи встречу с первым заместителем председателя коллегии Военно- промышленной комиссии Сергеем Куликовым и озвучил ему предложение возглавить "Роснано".
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