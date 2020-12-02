Встречаться с Чубайсом Путин не планирует - Песков

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Встреча президента России Владимира Путина и главы "Роснано" Анатолия Чубайса не планируется.

"Нет, не планируется", - заявил ТАСС в среду пресс- секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в среду Путин провел по видеосвязи встречу с первым заместителем председателя коллегии Военно- промышленной комиссии Сергеем Куликовым и озвучил ему предложение возглавить "Роснано".