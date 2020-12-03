Московский технопарк возглавил рейтинг лучших в России — вице-мэр Сергунина

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В составленный по экспертным оценкам VI Национальный рейтинг технопарков РФ включены сразу 8 московских объектов. По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, столичные площадки заняли примерно пятую часть этого списка. «Лидерство в сфере технологий - один из приоритетов развития Москвы. Для отрасли в городе предусмотрен внушительный набор финансовых и нефинансовых мер поддержки», - отмечает вице-мэр.

Лидером рейтинга стал московский нанотехнологический центр «Техноспарк», кроме того, в рэнкинг включены особая экономическая зона «Технополис «Москва», технопарки «Калибр», «Слава», «Строгино», «Полюс», «Элма» и «Мосгормаш». В нынешнем году в списке 41 технопарк, находящийся в 23 субъектах РФ. По данным мэрии, сейчас в Москве действуют 36 технопарков, еще шесть развиваются в рамках инвестиционных приоритетных проектов. В технопарках работают более 2000 компаний, что позволило создать примерно 65 000 рабочих мест.

Технологическим компаниям выгодно работать в технопарках, поскольку там создана для них вся необходимая инфраструктура, а управляющая компания и резиденты могут получать региональные налоговые льготы и льготы по аренде земли. Это позволяет в целом снизить налоговую нагрузку до 25%. Также резиденты технопарков могут получить специальные меры поддержки правительства Москвы. Например, субсидии на приобретение или лизинг оборудования, а также частичную компенсацию процентов по кредитам. По информации городских властей, в 2020 году по этой программе компаниям были одобрены выплаты на сумму 320 млн руб. Кроме того, якорные резиденты технопарков получают льготы по налогу на прибыль – региональная часть налоговой ставки снижается до 12,5%.